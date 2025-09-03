BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 3,60 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 3,60 EUR. Bei 3,57 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,61 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 36.195 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 22,92 Prozent Luft nach unten.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,080 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 14,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 154,41 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 132,67 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,090 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

