BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag höher

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 3,62 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,62 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,58 EUR. Bisher wurden heute 40.309 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 8,30 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 16.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 154,41 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,137 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

