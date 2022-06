BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Vormittag freundlich

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 09.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,09 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,10 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.114 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2021 markierte das Papier bei 6,73 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 39,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 29,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,80 EUR.

Am 12.05.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q4 2022 wird am 24.08.2022 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,416 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

