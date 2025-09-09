BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 3,57 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 3,57 EUR. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,57 EUR. Bei 3,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 69 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,99 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Mit Abgaben von 22,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR aus. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,090 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

