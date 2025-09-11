BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag mit Aufschlag

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:42 Uhr 0,1 Prozent auf 3,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,61 EUR. Bei 3,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 18.669 Stück.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 15,02 Prozent wieder erreichen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,080 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,04 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,08 Prozent auf 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 154,41 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 06.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,090 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

