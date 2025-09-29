BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,54 EUR abwärts.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 3,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,53 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.551 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 16.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 16,97 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 21,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,080 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2026 0,090 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

