BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 3,12 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 0,8 Prozent auf 3,12 EUR ab. Bei 3,11 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,13 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 92.438 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,36 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 39,81 Prozent wieder erreichen. Bei 3,08 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 1,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Am 08.11.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BVB (Borussia Dortmund) im vergangenen Quartal 107,33 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) 102,26 Mio. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.02.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,205 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

