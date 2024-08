BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 3,69 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 3,69 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf 3,69 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.488 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei einem Wert von 4,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 21,07 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2024 erreicht. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 11,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,060 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BVB (Borussia Dortmund) ein Ergebnis je Aktie von -0,14 EUR vermeldet. Umsatzseitig standen 98,19 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,512 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX fällt letztendlich zurück

BVB-Aktie gefragt: Nach Testspiel-Sieg folgen weitere Transfers - Beier wechselt wohl zum BVB

Nationalspieler Beier wohl vor Wechsel zum BVB - BVB-Aktie gibt nach