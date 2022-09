BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 3,80 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,83 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.650 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei 6,09 EUR erreichte der Titel am 17.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,10 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 5,80 EUR angegeben.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 28.09.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 28.09.2023.

