BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 3,50 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 3,50 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 56.459 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie somit 15,48 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 20,60 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,073 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 15.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. BVB (Borussia Dortmund) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 132,67 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 06.11.2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,015 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Borussia Dortmund-Aktie fest: Beim Thema FC Bayern wird BVB-Profi Schlotterbeck wortkarg

BVB-Aktie: Borussia Dortmunds Torjäger Guirassy vor Top-Duell mit Bayern angeschlagen

BVB-Aktie tiefer: Borussia Dortmund lässt Bayern vor Gipfel ziehen