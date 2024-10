BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,57 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 3,57 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,59 EUR an. Bei 3,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.944 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.05.2024 bei 4,36 EUR. Mit einem Zuwachs von 22,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 7,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,41 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 08.11.2024 dürfte die Q1 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,137 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

