BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag in Rot

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 3,76 EUR. Bei 3,76 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 33.897 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 2,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 04.11.2022. Der Umsatz wurde auf 94,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 15.05.2024.

