BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Um 22.07.2022 16:22:00 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,69 EUR nach oben. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,72 EUR. Bei 3,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.724 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2021 bei 6,73 EUR. 45,14 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 3,16 EUR. Mit Abgaben von 16,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,80 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 28.09.2023 erwartet.

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie: Borussia Dortmund Stürmer Haller meldet sich aus Krankenhaus - Schritt eins ist abgeschlossen

BVB-Aktie verliert deutlich: Tumor bei BVB-Neuzugang Haller entdeckt - Abreise aus Trainingslager

BVB-Aktie mit Gewinnen: Sammer zählt BVB zu Bayern-Herausforderern - Neuzugang Haller verspürt keinen Druck als Haaland-Nachfolger

