BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Montagvormittag mit Einbußen

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 3,59 EUR ab.

Um 09:01 Uhr rutschte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 3,59 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ging bis auf 3,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.158 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 13,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,78 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 22,70 Prozent wieder erreichen.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,080 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,08 Prozent zurück. Hier wurden 132,67 Mio. EUR gegenüber 154,41 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 14.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 06.11.2026.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,090 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

