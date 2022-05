BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochvormittag zu

Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 3,84 EUR zu. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,84 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.122 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,73 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,30 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,80 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 24.08.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,416 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

