BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteuert sich am Nachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 3,86 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 3,86 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,79 EUR. Bisher wurden heute 134.004 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 17,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR ab. Abschläge von 14,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 16.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 61,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 154,40 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 95,88 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2025 wird am 08.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,425 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

