BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger schicken BVB (Borussia Dortmund) am Mittag ins Plus

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 3,24 EUR.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 3,24 EUR zu. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,25 EUR zu. Bei 3,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 48.808 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,36 EUR erreichte der Titel am 08.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 14,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,070 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 08.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit 0,47 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 107,33 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 102,26 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,205 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie fester: Interimslösung Tullberg denkt bei Trainer-Job nur bis Samstag

BVB auf Trainersuche: Niko Kovac und Roger Schmidt als Favoriten gehandelt - BVB-Aktie mit Plus

BVB-Aktie etwas höher: BVB trennt sich nach Bologna-Niederlage von Trainer Sahin - Tullberg Interimscoach