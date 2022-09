BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) macht am Dienstagvormittag Boden gut

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 3,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,28 EUR. Bei 3,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 9.463 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2021 bei 5,11 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,40 Prozent hinzugewinnen. Am 23.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR. Mit Abgaben von 9,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 28.09.2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.09.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Nach 0:3-Niederlage: FC Kopenhagen entlässt Coach Jess Thorup - BVB-Aktie im Minus

BVB-Aktie verliert: Reus verletzt - Kehl: WM in Katar nicht gefährdet

BVB-Aktie steigt dennoch: Haaland mit spätem Siegtor für Man City

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com