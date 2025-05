BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt Stellung am Mittwochvormittag

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 3,92 EUR.

Mit einem Wert von 3,92 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 09:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,93 EUR an. In der Spitze fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.060 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,29 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Kursplus von 9,31 Prozent wieder erreichen. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 29,21 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,83 Mio. EUR im Vergleich zu 98,19 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,272 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belaufen.

