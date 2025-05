BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 3,91 EUR nach.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 0,4 Prozent auf 3,91 EUR ab. Bei 3,89 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 72.683 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 4,29 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 9,73 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,94 Prozent.

BVB (Borussia Dortmund)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,060 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,83 Mio. EUR – ein Plus von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 präsentieren.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,272 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

