BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3,90 EUR zu.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 3,90 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 949 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,29 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 28,85 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 148,83 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.

