BYD Aktie News: BYD macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 13,92 USD.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BYD zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ OTC-Sitzung um 1,7 Prozent auf 13,92 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,00 USD. Bei 13,62 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.782.645 BYD-Aktien umgesetzt.

Bei 20,50 USD erreichte der Titel am 24.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 32,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 9,68 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 30,44 Prozent sinken.

Nachdem BYD seine Aktionäre 2024 mit 1,45 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,39 CNY je Aktie ausschütten.

BYD gewährte am 29.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 HKD. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 213,87 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 186,78 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 5,17 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

