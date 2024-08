BYD Aktie News: BYD gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von BYD zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BYD-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ OTC-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 27,30 USD.

Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 27,30 USD. Die BYD-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 27,30 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,72 USD. Der Tagesumsatz der BYD-Aktie belief sich zuletzt auf 2.560 Aktien.

Am 10.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,36 USD. 25,86 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Mit einem Kursverlust von 20,15 Prozent würde die BYD-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,37 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 3,41 HKD aus.

Am 29.04.2024 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BYD hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 HKD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 133,60 Mrd. HKD in den Büchern – ein Minus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 135,10 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 29.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 01.09.2025 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BYD einen Gewinn von 12,20 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

