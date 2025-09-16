BYD Aktie News: BYD tendiert am Mittwochnachmittag fester

Blick auf BYD-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 14,56 USD.

Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere um 15:52 Uhr 2,2 Prozent. Kurzfristig markierte die BYD-Aktie bei 14,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,60 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 34.802 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Mit einem Zuwachs von 40,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,10 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 30,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,30 CNY aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 29.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BYD ein EPS von 1,12 HKD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 213,87 Mrd. HKD im Vergleich zu 186,78 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BYD am 29.10.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,74 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

