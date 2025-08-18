BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die BYD-Aktie stieg im NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 14,70 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ OTC-Sitzung 1,0 Prozent auf 14,70 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 14,76 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 14,50 USD. Bisher wurden heute 20.660 BYD-Aktien gehandelt.

Am 24.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,25 USD am 30.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,93 CNY, nach 1,45 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 26.04.2025. Es stand ein EPS von 1,11 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 HKD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 178,65 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 133,60 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Am 27.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BYD-Anleger Experten zufolge am 31.08.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,78 CNY je BYD-Aktie belaufen.

