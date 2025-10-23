DAX24.179 +0,1%Est505.665 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.884 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,57 +1,9%Gold4.150 +1,4%
BYD im Fokus

BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag gefragt

23.10.25 16:08 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach oben. Im NASDAQ OTC-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,40 USD.

BYD Co. Ltd.
Das Papier von BYD konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 1,2 Prozent auf 13,40 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BYD-Aktie bisher bei 13,90 USD. Bei 13,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 23.534 BYD-Aktien.

Am 24.05.2025 markierte das Papier bei 20,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BYD-Aktie ist somit 53,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 10,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,30 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BYD am 29.08.2025. Das EPS wurde auf 0,73 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BYD in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 216,81 Mrd. HKD im Vergleich zu 190,18 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BYD am 31.10.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird BYD schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,74 CNY je BYD-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

