BYD Aktie News: BYD verliert am Mittwochnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie musste zuletzt im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 30,15 USD.

Das Papier von BYD befand sich um 15:45 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ OTC-Handel 0,9 Prozent auf 30,15 USD ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 29,30 USD ein. Den NASDAQ OTC-Handel startete das Papier bei 29,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 3.484 BYD-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,27 USD. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,36 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 3,10 CNY je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.04.2024 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 123,42 Mrd. CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,32 Mrd. CNY in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 12,21 CNY je Aktie aus.

