DAX24.029 -0,5%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.489 +0,2%Nas21.560 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Top News
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

27.08.25 16:10 Uhr
BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 14,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
12,73 EUR -0,34 EUR -2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:48 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 14,75 USD ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 14,62 USD ein. Bei 14,99 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 17.202 Stück.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 30.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,29 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 CNY ausgeschüttet werden.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,11 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,57 HKD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 178,65 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 133,60 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BYD am 30.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 31.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 5,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen

BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen, Expansion & Co. treiben an

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Philip Lange / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung