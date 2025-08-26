BYD Aktie News: BYD am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von BYD gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BYD-Aktie nach unten. Im NASDAQ OTC-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 14,75 USD.

Um 15:48 Uhr fiel die BYD-Aktie. Im NASDAQ OTC-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 14,75 USD ab. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 14,62 USD ein. Bei 14,99 USD startete der Titel in den NASDAQ OTC-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 17.202 Stück.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,25 USD fiel das Papier am 30.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,29 Prozent könnte die BYD-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BYD-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,93 CNY ausgeschüttet werden.

Am 26.04.2025 hat BYD die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,11 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 0,57 HKD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 178,65 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BYD 133,60 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte BYD am 30.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte BYD möglicherweise am 31.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 5,86 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie schließt höher: Das sollten Anleger vor der Zahlenvorlage von BYD wissen

BYD-Aktie mit Zuwächsen: Kooperationen, Expansion & Co. treiben an

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an