BYD Aktie News: BYD am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BYD. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von BYD legte um 15:50 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,5 Prozent auf 51,40 USD. Der Kurs der BYD-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,00 USD zu. Die NASDAQ OTC-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,81 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 42.339 BYD-Aktien.

Bei 61,51 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,67 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,57 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie.

Nach 4,33 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,92 CNY je BYD-Aktie.

Am 26.04.2025 hat BYD in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,34 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 178,65 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 33,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

BYD dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 01.09.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BYD im Jahr 2025 18,45 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

