C3ai Aktie News: C3ai präsentiert sich am Montagabend stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 15,96 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr stieg die C3ai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 15,96 USD. Bei 16,09 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 832.582 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 182,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2025 bei 14,71 USD. Mit einem Kursverlust von 7,83 Prozent würde die C3ai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 legte C3ai die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,86 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet. Am 09.09.2026 wird C3ai schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,247 USD je C3ai-Aktie.



