C3ai Aktie News: C3ai verteidigt Stellung am Abend

Kursentwicklung

Die Aktie von C3ai hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die C3ai-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 14,09 USD.

Die C3ai-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 14,09 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 14,37 USD. Das bisherige Tagestief markierte C3ai-Aktie bei 13,59 USD. Mit einem Wert von 13,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 697.230 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 45,07 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 68,74 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,59 USD am 14.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,55 Prozent.

Zuletzt erhielten C3ai-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 äußerte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat C3ai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 70,26 Mio. USD im Vergleich zu 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.12.2026 dürfte C3ai die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

