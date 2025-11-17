C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von C3ai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die C3ai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Minus bei 13,61 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die C3ai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 13,61 USD. Die C3ai-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,59 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten C3ai-Aktien beläuft sich auf 410.540 Stück.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 69,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,67 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die C3ai-Aktie derzeit noch 0,40 Prozent Luft nach unten.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte C3ai am 03.09.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,21 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 70,26 Mio. USD.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte C3ai am 03.12.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von C3ai rechnen Experten am 09.12.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,246 USD je Aktie in den C3ai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel