So bewegt sich C3ai

C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag billiger

17.11.25 16:08 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai am Montagnachmittag billiger

Die Aktie von C3ai gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die C3ai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 13,96 USD.

Die C3ai-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,96 USD abwärts. Das Tagestief markierte die C3ai-Aktie bei 13,85 USD. Bei 13,98 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 100.035 C3ai-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,07 USD) erklomm das Papier am 11.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 222,85 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,59 USD am 14.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 03.09.2025 hat C3ai die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 70,26 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,21 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von C3ai.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

