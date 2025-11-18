C3ai Aktie News: C3ai am Abend mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von C3ai zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 14,06 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 14,06 USD nach oben. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,14 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 13,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.061.300 C3ai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die C3ai-Aktie mit einem Kursplus von 220,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 13,20 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

C3ai-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 03.09.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 70,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 19,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem C3ai 87,21 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die C3ai-Bilanz für Q2 2026 wird am 03.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 09.12.2026.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

