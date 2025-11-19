C3ai Aktie News: C3ai verliert am Abend

Aktienentwicklung

Die Aktie von C3ai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von C3ai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 13,45 USD.

Die C3ai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 2,1 Prozent auf 13,45 USD ab. In der Spitze büßte die C3ai-Aktie bis auf 13,28 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,65 USD. Bisher wurden via New York 615.465 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 235,09 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,20 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der C3ai-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten C3ai-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

C3ai ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD gegenüber -0,50 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

Am 03.12.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von C3ai veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der C3ai-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 09.12.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je C3ai-Aktie.

