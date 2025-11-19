C3ai Aktie News: C3ai tendiert am Nachmittag seitwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von C3ai zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 13,73 USD bewegte sich die C3ai-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der C3ai-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 13,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 13,80 USD. Bei 13,61 USD markierte die C3ai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 13,65 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der C3ai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 121.179 Stück gehandelt.

Bei 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 228,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 13,20 USD. Mit Abgaben von 3,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte C3ai am 03.09.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,50 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 09.12.2026.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,246 USD je C3ai-Aktie stehen.

