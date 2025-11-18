C3ai Aktie News: C3ai am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von C3ai gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von C3ai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 13,28 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 13,28 USD. Die C3ai-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,24 USD ab. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 13,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 239.763 C3ai-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,07 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 239,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 13,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der C3ai-Aktie.

Für C3ai-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte C3ai am 03.09.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,86 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,50 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 87,21 Mio. USD gelegen.

C3ai dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte C3ai möglicherweise am 09.12.2026 präsentieren.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur C3ai-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

C3.ai-Aktie deutlich leichter: Umsatz sinkt - Weiter rote Zahlen geschrieben

Ausblick: C3.ai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel