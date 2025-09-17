DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
So bewegt sich C3ai

C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

18.09.25 16:11 Uhr
C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von C3ai. Das Papier von C3ai legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,4 Prozent auf 17,83 USD.

C3.ai Inc
Die C3ai-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 17,83 USD. Zwischenzeitlich stieg die C3ai-Aktie sogar auf 17,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 17,75 USD. Zuletzt wurden via New York 262.560 C3ai-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 markierte das Papier bei 45,07 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die C3ai-Aktie somit 60,44 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2025 auf bis zu 14,71 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die C3ai-Aktie 21,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte C3ai 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.09.2025 äußerte sich C3ai zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,86 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 70,26 Mio. USD, gegenüber 87,21 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,44 Prozent präsentiert.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von C3ai wird am 03.12.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass C3ai 2026 einen Verlust in Höhe von -1,246 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

