C3ai Aktie News: C3ai zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

24.10.25 16:08 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von C3ai. Zuletzt wies die C3ai-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,08 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
15,46 EUR 0,33 EUR 2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von C3ai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 18,08 USD. Die C3ai-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,38 USD an. Bei 18,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 143.489 C3ai-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.12.2024 bei 45,07 USD. Der derzeitige Kurs der C3ai-Aktie liegt somit 59,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,71 USD am 12.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass C3ai-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete C3ai 0,000 USD aus.

Am 03.09.2025 lud C3ai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei C3ai ein EPS von -0,50 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,44 Prozent auf 70,26 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,21 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.12.2025 terminiert.

In der C3ai-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,246 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

