C3ai Aktie News: C3ai gewinnt am Mittwochnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von C3ai. Zuletzt ging es für das C3ai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 17,23 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 17,23 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die C3ai-Aktie bei 17,24 USD. Bei 17,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 130.027 C3ai-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,07 USD erreichte der Titel am 11.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die C3ai-Aktie 161,58 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für C3ai-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.05.2025 hat C3ai in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. C3ai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,60 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 108,72 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,59 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte C3ai am 03.09.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 09.09.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem C3ai-Verlust in Höhe von -0,603 USD je Aktie aus.

