CANCOM SE im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag schwächer

03.10.25 12:07 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 26,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
25,80 EUR 0,20 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 26,00 EUR abwärts. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,95 EUR ein. Bei 26,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.212 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,73 Prozent. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,92 Prozent Luft nach unten.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 394,74 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,917 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

