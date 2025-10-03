CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag im Aufwind
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 26,25 EUR zu.
Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:01 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 26,25 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,05 EUR. Bisher wurden heute 1.242 CANCOM SE-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,57 Prozent hinzugewinnen. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,67 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 0,917 EUR je Aktie aus.
