Kurs der CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

02.10.25 12:07 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Donnerstagmittag freundlich

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 26,20 EUR.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 26,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 26,45 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.128 CANCOM SE-Aktien.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 20,80 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 29,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,38 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,917 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

