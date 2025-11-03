DAX24.164 +0,9%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.041 -3,0%Euro1,1514 -0,2%Öl64,76 -0,5%Gold3.996 -0,2%
Notierung im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag nahezu unverändert

03.11.25 09:22 Uhr

03.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die CANCOM SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
24,20 EUR -0,25 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 24,65 EUR. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 24,65 EUR aus. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 24,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,65 EUR. Bisher wurden heute 118 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 28,40 Prozent wieder erreichen. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

Bildquellen: Cancom SE

mehr Analysen