CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 23,75 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,25 EUR 0,50 EUR 2,20%
Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 23,75 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,85 EUR. Bei 23,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 34.893 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Gewinne von 33,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 14,53 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. CANCOM SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 393,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 13.11.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CANCOM SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

