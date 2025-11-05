CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 23,60 EUR abwärts.

Die CANCOM SE-Aktie wies um 09:01 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 23,60 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,60 EUR. Bei 23,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 448 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,11 Prozent wieder erreichen. Am 01.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,98 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,000 EUR je CANCOM SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CANCOM SE ebenfalls 0,20 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2025 erfolgen. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,913 EUR je Aktie belaufen.

