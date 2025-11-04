DAX23.791 -1,4%Est505.606 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1521 ±-0,0%Öl64,16 -1,1%Gold4.000 -0,1%
CANCOM SE im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

04.11.25 09:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 24,05 EUR ab.

Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr um 1,2 Prozent auf 24,05 EUR ab. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,80 EUR nach. Bei 23,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.631 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 31,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 31,60 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit Abgaben von 15,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 393,24 Mio. EUR, gegenüber 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,38 Prozent präsentiert.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,913 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

