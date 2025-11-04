CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 23,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,8 Prozent auf 23,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CANCOM SE-Aktie bei 23,65 EUR. Bei 23,95 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.856 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 32,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

CANCOM SE gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie belaufen.

