OTS: Heidelberg Materials AG / Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten ...

Heidelberg Materials setzt Wachstum im dritten Quartal fort und
bestätigt positiven Ausblick für 2025
Heidelberg (ots) -
- Q3-Ergebnis (1) steigt um 5 % auf 1.179 (i. V.: 1.124) Mio EUR
- Operative Marge (2) verbessert sich auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %)
- Produktivitäts- und Effizienzsteigerung: Initiative Transformation Accelerator
mit deutlichen Einsparungen
- Vorreiterrolle in der Baustoffindustrie: Erste Lieferungen von evoZero®, dem
weltweit ersten Carbon Captured Near-Zero-Zement, an Kunden in Europa
- Finale Investitionsentscheidung: Baubeginn für weiteres CCS-Projekt in
Padeswood, GB, in den nächsten Wochen
- Vier weitere Förderzusagen aus dem EU-Innovationsfonds für
Dekarbonisierungsprojekte
- Positiver Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt: Ergebnis des laufenden
Geschäftsbetriebs konkretisiert auf 3,30-3,50 Mrd EUR (bisher: 3,25-3,55 Mrd
EUR); ROIC unverändert bei rund 10 %
(1) RCO = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs
(2) RCOBD-Marge = Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen im
Verhältnis zum Umsatz
"Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal 2025 fortgesetzt, trotz
anhaltender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Unser
kompromissloser Fokus auf aktives Preis- und Kostenmanagement in allen
Konzerngebieten hat im dritten Quartal maßgeblich dazu beigetragen, dass wir
unser Ergebnis verbessern und unsere Profitabilität weiter ausbauen konnten.
Insbesondere unsere Initiative Transformation Accelerator leistete mit
deutlichen Einsparungen einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung unserer Marge",
erklärte Dr. Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg Materials.
"Mit Blick auf das Gesamtjahr bleiben wir zuversichtlich. Auf Basis der
bisherigen Geschäftsentwicklung bestätigen wir unseren positiven Ausblick für
2025."
"Mit dem Start der Auslieferung von evoZero® - dem ersten Carbon Captured
Near-Zero-Zement - an Kunden in ganz Europa haben wir die Transformation der
Bauindustrie spürbar vorangetrieben. Das weltweit einzigartige Produkt wird in
unserer CCS-Anlage in Brevik hergestellt und verschafft unseren Kunden einen
klaren Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zu CO2-reduziertem Bauen. Mit der finalen
Investitionsentscheidung für unser CCS-Projekt Padeswood in Großbritannien bauen
wir unsere Vorreiterrolle im Bereich Nachhaltigkeit weiter aus."
Gute operative Entwicklung
Das Unternehmen steigerte seine Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal
leicht um 51 Mio EUR bzw. 1 % auf 5.807 (i. V.: 5.756) Mio EUR. Das Ergebnis des
laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) stieg spürbar um 54 Mio EUR bzw. 5 % auf 1.179
(i. V.: 1.124) Mio EUR. Die operative Marge verbesserte sich um rund 0,7
Prozentpunkte auf 25,9 % (i. V.: 25,2 %).
Initiative Transformation Accelerator verläuft planmäßig
Die im November 2024 angekündigte Initiative Transformation Accelerator verläuft
planmäßig und hat in den ersten neun Monaten 2025 mit deutlichen Einsparungen
zum Ergebnis beigetragen. Der Schwerpunkt der Initiative liegt auf der
Optimierung des Produktionsnetzwerks, funktionsübergreifenden
Effizienzsteigerungen sowie technischen Initiativen auf globaler Ebene.
Heidelberg Materials ist zuversichtlich, dass die Initiative bis Ende 2026 den
jährlichen Zielwert von mindestens 500 Mio EUR Einsparungen erreichen wird.
Signifikante Fortschritte bei der Dekarbonisierung
Im September 2025 hat Heidelberg Materials eine Förderzusage der britischen
Regierung für den Bau einer CO2-Abscheideanlage im Werk Padeswood in
Großbritannien erhalten. Der Baubeginn soll noch im laufenden Geschäftsjahr
erfolgen. Die neue Anlage soll jährlich rund 800.000 t CO2 abscheiden und bis
2029 in Betrieb genommen werden. Nach der Eröffnung von Brevik CCS im Juni 2025
wird Padeswood CCS als zweiter Standort von Heidelberg Materials evoZero in
wesentlich größerem Umfang produzieren.
Bereits heute profitieren europaweit erste Kunden von evoZero-Lieferungen. So
wird das Produkt beim Bau der neuen U-Bahn-Station Skøyen in Oslo, Norwegen,
durch Skanska, einem führenden Projektentwicklungs- und Bauunternehmen in Europa
und Nordamerika, eingesetzt. Auch das deutsche Projekt DREIHAUS, in dessen
Rahmen derzeit insgesamt drei 3D-gedruckte Häuser in Heidelberg entstehen, wird
evoZero einsetzen. DREIHAUS wird als neuer Maßstab für den seriellen 3D-Druck
von Wohngebäuden unter Verwendung nachhaltiger Baustoffe dienen und nutzt heute
schon die nachhaltigen Produkte des evoBuild®-Portfolios.
Der EU-Innovationsfonds, eines der weltweit größten Förderprogramme für
innovative kohlenstoffarme Technologien, hat vier zukunftsweisende Projekte von
Heidelberg Materials im Bereich der CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung
(Carbon Capture, Utilisation, and Storage, kurz: CCUS) für die Ausarbeitung von
Fördervereinbarungen im Rahmen seines "Net-Zero Technologies Call" ausgewählt.
Die Fördermittel werden an Unternehmen vergeben, die innovative Technologien mit
Near-Zero-Emissionen einsetzen. Zu den ausgewählten Projekten zählen Anthemis in
Belgien, AirvaultGOCO2 in Frankreich, DREAM in Italien und HuCCSar in Polen.
Aktionärsrendite im Fokus
Im Mai 2024 hat Heidelberg Materials ein zweites Aktienrückkaufprogramm mit
einem Volumen von bis zu 1,2 Mrd EUR aufgelegt. Die zweite von drei Tranchen mit
einem Volumen von bis zu 450 Mio EUR wird noch im laufenden Jahr abgeschlossen.
Das Unternehmen hat bis zum 31. Oktober 2025 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis
von rund 364 Mio EUR erworben.
Positiver Ausblick für 2025 bestätigt
Auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2025
bleibt Heidelberg Materials zuversichtlich und bestätigt den positiven Ausblick.
Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) konkretisiert das Unternehmen
auf zwischen 3,30 und 3,50 Mrd EUR (bisher: zwischen 3,25 und 3,55 Mrd EUR). Der
ROIC soll weiterhin bei rund 10 % liegen. Für die spezifischen
Netto-CO2-Emissionen pro Tonne zementartigem Material rechnet das Unternehmen
unverändert mit einer weiteren leichten Reduzierung im Vergleich zu 2024.
Die Quartalsmitteilung Januar bis September 2025 mit einem Überblick über unsere
Finanzzahlen in den ersten neun Monaten und des dritten Quartals 2025 finden Sie
auf unserer Internetseite unter Berichte und Präsentationen
(heidelbergmaterials.com) (https://www.heidelbergmaterials.com/de/investor-relat
ions/berichte-und-praesentationen).
Über Heidelberg Materials
Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von
Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement,
Zuschlagstoffen und Transportbeton. Wir sind mit rund 51.000 Beschäftigten an
fast 3.000 Standorten in rund 50 Ländern vertreten. Im Mittelpunkt unseres
Handelns steht die Verantwortung für die Umwelt. Als Vorreiter auf dem Weg zur
CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie arbeiten wir an
nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft. Unseren Kunden erschließen
wir neue Möglichkeiten durch Digitalisierung.
Pressekontakt:
Director Group Communication & Investor Relations
Christoph Beumelburg, T +49 6221 48113-249
mailto:info@heidelbergmaterials.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|13.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
