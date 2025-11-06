DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +0,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.854 -0,6%Euro1,1512 +0,2%Öl63,74 +0,3%Gold4.005 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank: Operativer Gewinn legt zu -- Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie dreht ins Plus: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro Scout24-Aktie: Bernstein startet Bewertung mit 'Outperform' - Ziel 125 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Ausblick bestätigt

DHL-Aktie: Unerwartete Gewinnsteigerung - Margen verbessert

06.11.25 07:16 Uhr
DHL-Aktie: Logistikkonzern steigert unerwartet Gewinn | finanzen.net

DHL hat im dritten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs unerwartet den operativen Gewinn gesteigert und dabei die Margen verbessert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
41,00 EUR 1,11 EUR 2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Unter dem Strich stieg der Gewinn sogar überproportional. Die konjunktur- und zollbedingt anhaltend volatilen Handelsvolumina konnte der Bonner Logistikkonzern DHL laut Mitteilung überkompensieren, indem er Stellschrauben wie aktives Kapazitätsmanagement, strukturelle Kostensenkungen und Preiserhöhungen nutzte. Auch fuhr er die Investitionen herunter und beschränkte sie auf langfristige Wachstumsbereiche. Der vielbeachtete Free Cashflow verbesserte sich im Vorjahresvergleich stärker als erwartet.

Wer­bung

Den Ausblick für 2025 mit einem EBIT von mindestens 6 Milliarden Euro und einem Free Cashflow ohne M&A von rund 3 Milliarden Euro bestätigte der DAX-Konzern. Er berücksichtige den bisher begrenzten Einfluss neuer US-Importregeln für Sendungen mit geringem Warenwert (De-Minimis-Regeln). Weiterhin unberücksichtigt lasse der Ausblick jedoch mögliche weitere Eskalationen bei Zöllen und Handelspolitik.

Im dritten Quartal stieg der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund 8 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro. Die Konsensschätzungen rechneten mit einem Rückgang auf 1,28 Milliarden Euro.

Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 7,3 Prozent von 6,7 im Vorjahr.

Unter dem Strich stieg der den Aktionären zuzurechnende Gewinn um 12 Prozent auf 840 Millionen Euro, erwartet worden war ein Rückgang auf 716 Millionen. Je Aktie betrug der Gewinn unverwässert 0,75 Euro verglichen mit 0,64 Euro im Vorjahr; die Schätzung lag bei 0,63 Euro.

Wer­bung

Der Umsatz sank um 2,3 Prozent auf 20,13 Milliarden Euro, die Konsensschätzungen hatten einen stärkeren Rückgang auf 20,05 Milliarden antizipiert.

Der Free Cashflow (ohne M&A) stieg auf 1,2 Milliarden Euro von 682 Millionen; erwartet worden waren hier 735 Millionen.

DJG/uxd/sha

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
28.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
14.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
01.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
27.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
26.06.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
16.05.2025DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
29.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
15.07.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen